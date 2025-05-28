Представители департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта рассказали о городских мероприятиях на лето.

В 2025 году Омск получил статус молодежной столицы. И к лету городская администрация подготовила мероприятия, которые должны соответствовать этому статусу.

На пресс-конференции директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска Евгений Баньковский поделился планами на ближайшие три месяца.

Пожалуй, самым большим мероприятием можно назвать «ВелоОмск-2025». Традиционный массовый заезд на 12 километров, в котором может принять участие любой желающий, пройдет 7 июня.

– В этом году мы сменили место старта – в этот раз он будет на Соборной площади, – отметил Баньковский. – А затем маршрут будет таким же, как и все привыкли: поворот на улицу Тарскую, улицу Спартаковскую – Партизанскую, поворот на Юбилейный мост, улицу Ленина, по Иртышской набережной и до улицы Рождественского, затем разворот и в обратном направлении, но уже через улицу Ленина, пересекая площадь Победы, и финиш на Соборной площади. Открытие забега запланировано на 10 утра. Мы предполагаем, что в этом году будет более 5 тысяч участников. Всех приглашаем, всех ждем!

Но одним велопробегом все, разумеется, не ограничится. Администрация активно сотрудничает с финтнес-студиями и продолжает проекты «Йога в парках», «Воркаут», «Стретчинг», «Бег», «Скандинавская ходьба». Тренировки будут проходить в парке культуры и отдыха 30-летия ВЛКСМ, сквере Дзержинского, парке «Зеленый остров».

– Нам часто задают вопросы о том, нужно ли платить за эти мероприятия, которые мы проводим в парках. Отвечаю: нет, – подчеркнул Евгений Баньковский. – Все мероприятия, которые проходят совместно с нашим департаментом, совершенно бесплатные.

А 14 июня на стадионе «Динамо» состоится йога-марафон, приуроченный к празднованию Международного дня йоги. Сотни человек смогут разместиться на стадионе, где инструкторы проведут мастер-классы. Принять участие в мероприятии также может любой желающий.

В День города, 2 августа 2025 года, сразу после старта Сибирского международного марафона пройдет турнир «Самый сильный человек города Омска – 2025». Это мероприятие ежегодно собирает тысячи зрителей из Омска и городов России. А 3 августа на территории Центра уличного баскетбола на Набережной Тухачевского пройдет фестиваль уличной культуры и стритбола (уличному баскетболу). Помимо самого турнира, будут организованы и дополнительные состязания.

А уже 29 мая в 19:00 пройдет открытие проекта «Голос города». В нем примут участие начинающие таланты нашего города, те коллективы и исполнители, которые еще не получили официальных званий, но уже не раз являлись участниками омских фестивалей. Выступать участники будут на пяти сценах города в разных местах, включая парки и скверы. О том, как подать заявку, какую сцену выбрать и какие композиции исполнять, можно будет узнать в день открытия у организаторов.

Второй немаловажной темой, которую обсуждали на пресс-конференции, была тема детских оздоровительных лагерей.

Уже 30 мая начинается первая смена в лагере «Дружные ребята». А 4 июня – в «Иртышских зорях». В программе на лето участвует 12 детских оздоровительных лагерей, и для ребятишек можно подобрать смены разной продолжительности. До 15 июля горожане все еще имеют возможность через «Госуслуги» подать заявку – свободные места, особенно на июльские и августовские смены, пока есть.

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта провел активную работу с вожатыми всех детских оздоровительных лагерей, которые участвуют в программе, и этим летом будут проходить актуальные мероприятия для ребят, в том числе мероприятия, посвященные Году защитника Отечества, и в рамках статуса молодежной столицы.

– В конце лета мы будет снова собираться и обмениваться опытом, давать обратную связь, – рассказала Ольга Мицевич, заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска. – В будущем этот накопленный опыт позволит нам улучшить качество подобных мероприятий.

Стоимость смены в 21 день начинается от 30 тысяч рублей, однако существует ряд льготных категорий (к примеру, дети бюджетников или дети участников специальной военной операции), которым будет предоставлена компенсация из бюджета. Чтобы получить компенсацию, необходимо заполнить заявку-обоснование.