После смертельной ссоры на пьяном застолье мужчина угнал автомобиль погибшего и был задержан полицией.

Октябрьский районный суд Омска огласил приговор в отношении 28-летнего местного жителя, признанного виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угоне автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установил суд, инцидент произошел в октябре 2024 года в одной из квартир на улице 2-я Транспортная. Во время распития спиртного между участниками застолья произошел конфликт: один из собутыльников оскорбил сожительницу будущего осужденного. В ответ на это обвиняемый схватил нож и нанес обидчику не менее восьми ранений, повлекших его смерть на месте происшествия.

После совершения убийства злоумышленник забрал из кармана погибшего ключи от его автомобиля «Лада-Гранта» и угнал его. Однако, проехав недалеко от места преступления, он не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение, после чего покинул место ДТП. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками полиции при попытке скрыться.

Помимо длительного тюремного срока, суд назначил осужденному ограничение свободы на срок 1 год. Также он обязан выплатить матери погибшего 1,9 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор на данный момент в законную силу не вступил.