У бойца остались сын и дочь.

В понедельник, 26 мая, в Омске прошли похороны Андрея Бережного – участника СВО, отдавшего жизнь, исполняя долг перед Родиной. Администрация Оконешниковского района сообщает, что мужчина родился и вырос в поселке Оконешниково, окончил местную школу в 2006 году, после чего переехал в Омск и поступил в колледж. Получив специальность, он был призван в армию, где служил в ВВС в Новосибирске. В 2016 году получил высшее образование, окончив Омский политех по направлению «Техносферная безопасность», после чего работал электросварщиком.

Андрея Бережного мобилизовали 6 октября 2022 года. Дома его ждали супруга, дочь и маленький сын, а в родном поселке – мать, сестры и родственники.

Андрей погиб в окрестностях населенного пункта Суджа 16 апреля 2025 года. 29 апреля ему должно было исполниться 36 лет. Служил он в звании гвардии рядового на должности механика-водителя.

– Его смелость и самоотверженность – пример мужества и патриотизма. Он встал на защиту мирной жизни, совершив настоящий подвиг. Вечная память и низкий поклон нашему воину! – говорится в некрологе.

Прощание с героем прошло с воинскими почестями. Участники траура вспомнили его смелость, верность присяге и патриотизм. Почтив память Андрея минутой молчания и тремя оружейными залпами.

Сложенный флаг, под которым он служил Родине, был торжественно передан его супруге.