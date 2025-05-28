Панику у дачников вызывает отсутствие полицейских и медпомощи.

Каждый пятый россиянин не чувствует себя в безопасности на даче, к таким выводам пришли в страховщики, когда провели опрос. Его результаты публикует Газета.Ru.

Боятся дачники грабителей, пожаров и катастроф, не нравится им отсутствие привычных домашний удобств, но больше всего они паникуют, когда рядом нет полицейских и отсутствует медпомощь.

При этом с настоящими проблемами сталкивались лишь четверть участников опроса. Чаще всего их кусал клещ (34%), их пугала агрессия местных жителей или отдыхающих (30%), а также встреча с дикими животными (25%). Неприятностью указали поломку автомобиля (16%), катастрофой – пожар (14%).

Не испытывают желания ездить на дачу больше всего жители Санкт-Петербурга (50%), Омска (44%) и Казани (41%). Им не хочется работать и для них на огороде отсутствуют развлечения, из неудобств они назвали отсутствие холодной и горячей воды, санузла, магазинов и, конечно, интернета.