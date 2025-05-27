Сергей Шелест дал понять, что этот случай его шокировал.

Резонансный случай с убийством щенка двумя омскими школьницами прокомментировал мэр города Сергей Шелест. Он обратился к омским родителям с просьбой «учить детей доброте».

– Тот случай, когда просто нет слов. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Обращаюсь к взрослым: уважаемые родители, обращайте внимание на интересы своих детей, говорите с ними, учите их доброте. Да, не всегда хватает времени, но это тоже, если хотите, работа, в которой никогда не бывает выходных и отпуска, – написал мэр в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, школьницы 2012 года рождения купили щенка через интернет в минувшее воскресенье, 25 мая. Издевательства над ним совершались в недостроенном здании на улице Маяковского. Школьницы тыкали в щенка ножом, пытались перерезать горло и били беззащитное животное кирпичом по голове.

Как сообщили в полиции, одна из девочек уже состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, вторая попала под надзор после инцидента. Родители обеих школьниц привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Решается вопрос о помещении девочек в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.