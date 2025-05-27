Он погиб через месяц после подписания контракта.

Сегодня, 27 мая, в Москаленском районе с воинскими почестями простились с участником специальной военной операции Александром Лоренцем. Он погиб 11 сентября 2024 года, выполняя боевое задание на территории СВО. Ему было 53 года.

Александр Лоренц родился 1 января 1971 года в Таджикской ССР, но большую часть жизни провел в Омской области. Службу начинал в морских частях Вооруженных сил России, после армии остался работать в сфере, затем трудился вахтовым методом. В августе 2024 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции.

В зоне боевых действий Александр занимал должность командира стрелкового отделения.

– 11 сентября 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, выполняя боевое задание, Александр Эмильевич, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб смертью храбрых, защищая наш народ и интересы нашей Родины, – сообщили в администрации Москаленского района.

Проводить в последний путь бойца пришли сотрудники ОМВД по Москаленскому району, представители Сибирского казачьего войска и местные жители. Церемония прощания прошла с воинскими почестями.