На берегу Иртыша планируется строительство нового микрорайона. Чтобы не было транспортного коллапса, нужна еще одна дорога.

В Омске началась подготовка к строительству нового микрорайона на берегу Иртыша. Застройкой территории санатория «Рассвет» в районе моста имени 60-летия ВЛКСМ займется федеральный девелопер Glorax X. В рамках комплексного развития территории предполагается строительство 11 многоэтажных домов, в которых будут жить более 4,7 тыс. человек. Также в микрорайоне появятся детский сад на 100 мест и начальная школа на 240 мест. За счет застройщика будет обустроена набережная со всей инфраструктурой.

– Омск – город-миллионник, он должен развиваться. Сейчас это запущенная территория, – говорит мэр Сергей Шелест. – Безусловно, всех интересует в том числе и дальнейшее развитие транспортной системы. Поэтому обсуждение идет, и в процессе строительства, конечно, будем находить оптимальные решения.

За формулировкой «дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры» скрывается угроза дальнейшего роста пробок на проспекте Мира – главной магистрали Советского округа. Из-за ремонта моста у Телецентра эта дорога испытывает колоссальную нагрузку, а новый микрорайон на берегу Иртыша потенциально может заблокировать движение транспорта в этой части города. Чтобы этого не произошло, застройщик предлагает расширить и частично реконструировать улицы 70 лет СибАДИ и Твардовского, а также поставить светофор на пересечении Мира и 70 лет СибАДИ со стрелкой налево со стороны центра города. Это нужно будет для заезда транспорта в новый микрорайон.

Большинство омичей с трудом представляют себе эти улицы. Корреспондент «Омск-информа» отправился на место и прошел маршрут будущей дороги-дублера в Нефтяниках. Вот что представляет собой улица Твардовского. Обычный межквартальный проезд, где с трудом помещаются две легковушки. Асфальт, понятное дело, старый.

Дорога идет мимо Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций – одного из старейших НИИ эпидемиологии и микробиологии федерального уровня, в этом здании находятся десятки самых разных лабораторий, где исследуют множество особо опасных вирусов. В том числе клещевой энцефалит и ковид.

Улицу Твардовского продолжает улица Правый берег Иртыша. Она на крутом спуске ведет к Иртышу, по обе стороны узкой дороги располагается коттеджный поселок. Район с элитными домами тянется от санатория «Рассвет» до Советского парка по берегу Иртыша. Его в основном видно с моста имени 60-летия ВЛКСМ. Дорогу-дублер хотят пустить вдоль этого коттеджного поселка.

Чтобы осуществить задуманное, нужно будет продлять улицу Андрианова, что идет вдоль Советского парка и упирается в территорию спортивного комплекса «Сибирский нефтяник» и вузы, расположенные на проспекте Мира (политех, медуниверситет, СибАДИ).

– Я входил в комиссию, которая рассматривала вопрос продолжения Андрианова, в том числе через частный сектор и через земли учебных заведений, – рассказал депутат Омского городского совета Антон Ремнев. – Предложение сейчас находится в минтранспорта на рассмотрении.

Улица Андрианова является дублером проспекта Мира от улицы Тварковского (не путать с улицей Твардовского!) до ОмГТУ. В 2015 году ее реконструировали за 104,1 млн рублей. Было организовано более 200 парковочных мест, тротуары, разметка, дорожные знаки. Про асфальт говорили, что он уникальный – самовосстанавливающийся.

Продолжение улицы Андрианова будут вести мимо гаражного кооператива и спорткомплекса «Сибирский нефтяник» через земли Омского технического университета, сейчас огороженные забором, мимо коммуникаций, стоянки и бассейна «Коралл».

Между техническим и медицинским университетами построен четырехэтажный торговый комплекс «Терминал». За ним находится футбольное поле и дорога. Пусть и без асфальта, но хорошо отсыпанная.

За медицинским университетом стоит многоквартирный дом – панельная девятиэтажка 2005 года постройки с квартирами-студиями. Буйная растительность вокруг нее – наследие прошлых лет, когда здесь был пустырь.

В общем, для строительства дороги-дублера местность довольно специфическая, и специалистам придется серьезно поломать голову, как реализовать этот проект. Глобально у властей есть желание построить в Омске новую набережную, которая соединит Советский парк и «Зеленый остров», разгрузив Красный Путь и проспект Мира. Дорога, необходимая для нового микрорайона на территории санатория «Рассвет», рассматривается как часть этого большого проекта. Сроки его реализации пока не называются.