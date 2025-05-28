Омск-Информ
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На берегу Иртыша планируется строительство нового микрорайона. Чтобы не было транспортного коллапса, нужна еще одна дорога.

В Омске началась подготовка к строительству нового микрорайона на берегу Иртыша. Застройкой территории санатория «Рассвет» в районе моста имени 60-летия ВЛКСМ займется федеральный девелопер Glorax X. В рамках комплексного развития территории предполагается строительство 11 многоэтажных домов, в которых будут жить более 4,7 тыс. человек. Также в микрорайоне появятся детский сад на 100 мест и начальная школа на 240 мест. За счет застройщика будет обустроена набережная со всей инфраструктурой.

– Омск – город-миллионник, он должен развиваться. Сейчас это запущенная территория, – говорит мэр Сергей Шелест. – Безусловно, всех интересует в том числе и дальнейшее развитие транспортной системы. Поэтому обсуждение идет, и в процессе строительства, конечно, будем находить оптимальные решения.

За формулировкой «дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры» скрывается угроза дальнейшего роста пробок на проспекте Мира – главной магистрали Советского округа. Из-за ремонта моста у Телецентра эта дорога испытывает колоссальную нагрузку, а новый микрорайон на берегу Иртыша потенциально может заблокировать движение транспорта в этой части города. Чтобы этого не произошло, застройщик предлагает расширить и частично реконструировать улицы 70 лет СибАДИ и Твардовского, а также поставить светофор на пересечении Мира и 70 лет СибАДИ со стрелкой налево со стороны центра города. Это нужно будет для заезда транспорта в новый микрорайон.

Большинство омичей с трудом представляют себе эти улицы. Корреспондент «Омск-информа» отправился на место и прошел маршрут будущей дороги-дублера в Нефтяниках. Вот что представляет собой улица Твардовского. Обычный межквартальный проезд, где с трудом помещаются две легковушки. Асфальт, понятное дело, старый. 

Дорога идет мимо Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций – одного из старейших НИИ эпидемиологии и микробиологии федерального уровня, в этом здании находятся десятки самых разных лабораторий, где исследуют множество особо опасных вирусов. В том числе клещевой энцефалит и ковид.

Улицу Твардовского продолжает улица Правый берег Иртыша. Она на крутом спуске ведет к Иртышу, по обе стороны узкой дороги располагается коттеджный поселок. Район с элитными домами тянется от санатория «Рассвет» до Советского парка по берегу Иртыша. Его в основном видно с моста имени 60-летия ВЛКСМ. Дорогу-дублер хотят пустить вдоль этого коттеджного поселка. 

Чтобы осуществить задуманное, нужно будет продлять улицу Андрианова, что идет вдоль Советского парка и упирается в территорию спортивного комплекса «Сибирский нефтяник» и вузы, расположенные на проспекте Мира (политех, медуниверситет, СибАДИ).

– Я входил в комиссию, которая рассматривала вопрос продолжения Андрианова, в том числе через частный сектор и через земли учебных заведений, – рассказал депутат Омского городского совета Антон Ремнев. – Предложение сейчас находится в минтранспорта на рассмотрении.

Улица Андрианова является дублером проспекта Мира от улицы Тварковского (не путать с улицей Твардовского!) до ОмГТУ. В 2015 году ее реконструировали за 104,1 млн рублей. Было организовано более 200 парковочных мест, тротуары, разметка, дорожные знаки. Про асфальт говорили, что он уникальный – самовосстанавливающийся.

Продолжение улицы Андрианова будут вести мимо гаражного кооператива и спорткомплекса «Сибирский нефтяник» через земли Омского технического университета, сейчас огороженные забором, мимо коммуникаций, стоянки и бассейна «Коралл».

Между техническим и медицинским университетами построен четырехэтажный торговый комплекс «Терминал». За ним находится футбольное поле и дорога. Пусть и без асфальта, но хорошо отсыпанная. 

За медицинским университетом стоит многоквартирный дом – панельная девятиэтажка 2005 года постройки с квартирами-студиями. Буйная растительность вокруг нее – наследие прошлых лет, когда здесь был пустырь.  

В общем, для строительства дороги-дублера местность довольно специфическая, и специалистам придется серьезно поломать голову, как реализовать этот проект. Глобально у властей есть желание построить в Омске новую набережную, которая соединит Советский парк и «Зеленый остров», разгрузив Красный Путь и проспект Мира. Дорога, необходимая для нового микрорайона на территории санатория «Рассвет», рассматривается как часть этого большого проекта. Сроки его реализации пока не называются.

Наталья Корнеева
·Авто

На берегу Иртыша планируется строительство нового микрорайона. Чтобы не было транспортного коллапса, нужна еще одна дорога.

В Омске началась подготовка к строительству нового микрорайона на берегу Иртыша. Застройкой территории санатория «Рассвет» в районе моста имени 60-летия ВЛКСМ займется федеральный девелопер Glorax X. В рамках комплексного развития территории предполагается строительство 11 многоэтажных домов, в которых будут жить более 4,7 тыс. человек. Также в микрорайоне появятся детский сад на 100 мест и начальная школа на 240 мест. За счет застройщика будет обустроена набережная со всей инфраструктурой.

– Омск – город-миллионник, он должен развиваться. Сейчас это запущенная территория, – говорит мэр Сергей Шелест. – Безусловно, всех интересует в том числе и дальнейшее развитие транспортной системы. Поэтому обсуждение идет, и в процессе строительства, конечно, будем находить оптимальные решения.

За формулировкой «дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры» скрывается угроза дальнейшего роста пробок на проспекте Мира – главной магистрали Советского округа. Из-за ремонта моста у Телецентра эта дорога испытывает колоссальную нагрузку, а новый микрорайон на берегу Иртыша потенциально может заблокировать движение транспорта в этой части города. Чтобы этого не произошло, застройщик предлагает расширить и частично реконструировать улицы 70 лет СибАДИ и Твардовского, а также поставить светофор на пересечении Мира и 70 лет СибАДИ со стрелкой налево со стороны центра города. Это нужно будет для заезда транспорта в новый микрорайон.

Большинство омичей с трудом представляют себе эти улицы. Корреспондент «Омск-информа» отправился на место и прошел маршрут будущей дороги-дублера в Нефтяниках. Вот что представляет собой улица Твардовского. Обычный межквартальный проезд, где с трудом помещаются две легковушки. Асфальт, понятное дело, старый. 

Дорога идет мимо Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций – одного из старейших НИИ эпидемиологии и микробиологии федерального уровня, в этом здании находятся десятки самых разных лабораторий, где исследуют множество особо опасных вирусов. В том числе клещевой энцефалит и ковид.

Улицу Твардовского продолжает улица Правый берег Иртыша. Она на крутом спуске ведет к Иртышу, по обе стороны узкой дороги располагается коттеджный поселок. Район с элитными домами тянется от санатория «Рассвет» до Советского парка по берегу Иртыша. Его в основном видно с моста имени 60-летия ВЛКСМ. Дорогу-дублер хотят пустить вдоль этого коттеджного поселка. 

Чтобы осуществить задуманное, нужно будет продлять улицу Андрианова, что идет вдоль Советского парка и упирается в территорию спортивного комплекса «Сибирский нефтяник» и вузы, расположенные на проспекте Мира (политех, медуниверситет, СибАДИ).

– Я входил в комиссию, которая рассматривала вопрос продолжения Андрианова, в том числе через частный сектор и через земли учебных заведений, – рассказал депутат Омского городского совета Антон Ремнев. – Предложение сейчас находится в минтранспорта на рассмотрении.

Улица Андрианова является дублером проспекта Мира от улицы Тварковского (не путать с улицей Твардовского!) до ОмГТУ. В 2015 году ее реконструировали за 104,1 млн рублей. Было организовано более 200 парковочных мест, тротуары, разметка, дорожные знаки. Про асфальт говорили, что он уникальный – самовосстанавливающийся.

Продолжение улицы Андрианова будут вести мимо гаражного кооператива и спорткомплекса «Сибирский нефтяник» через земли Омского технического университета, сейчас огороженные забором, мимо коммуникаций, стоянки и бассейна «Коралл».

Между техническим и медицинским университетами построен четырехэтажный торговый комплекс «Терминал». За ним находится футбольное поле и дорога. Пусть и без асфальта, но хорошо отсыпанная. 

За медицинским университетом стоит многоквартирный дом – панельная девятиэтажка 2005 года постройки с квартирами-студиями. Буйная растительность вокруг нее – наследие прошлых лет, когда здесь был пустырь.  

В общем, для строительства дороги-дублера местность довольно специфическая, и специалистам придется серьезно поломать голову, как реализовать этот проект. Глобально у властей есть желание построить в Омске новую набережную, которая соединит Советский парк и «Зеленый остров», разгрузив Красный Путь и проспект Мира. Дорога, необходимая для нового микрорайона на территории санатория «Рассвет», рассматривается как часть этого большого проекта. Сроки его реализации пока не называются.

Наталья Корнеева