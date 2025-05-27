Спортивный директор тольяттинцев до сих пор считает Башкирова перспективным игроком.

«Лада» заинтересована в приобретении нападающего омского «Авангарда» Данила Башкирова. Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис со ссылкой на свои источники. Как утверждает инсайдер, команды уже ведут переговоры.

Кроме того, по его мнению, Сергей Гомоляко, недавно занявший пост спортивного директора «Лады», по-прежнему считает Башкирова перспективным игроком. Именно он в прошлом году, еще работая в «Металлурге», инициировал переход хоккеиста из «Салавата Юлаева» с помощью оффершита.

В этом сезоне в регулярном чемпионате Башкиров успел сыграть как за «Магнитку», так и за «ястребов». Он провел 52 игры, забросил 7 шайб и отдал всего 4 голевые передачи. В плей-офф за «Авангард» игрок сыграл лишь единожды и не смог отметиться голевым действием.

Напомним, что в конце сезона Башкиров стал одним из первых игроков, кого руководство омичей решило обменять.