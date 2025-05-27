Почетное звание, которым награждают театры и филармонии, теперь станет именоваться иначе.
Вчера, 26 мая, администрация Омской области опубликовала указ, согласно которому изменится наименование статусных учреждений культуры.
Теперь театрам, филармониям и творческим коллективам будет присваиваться звание не «академический», а «губернаторский». Соответствующий указ подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, что звание «академический» могли присвоить омским учреждениям и коллективам, существующим более 50 лет, имеющим различные награды (от межрегиональных до международных), полученные за последние 5 лет, имеющим в репертуаре высокохудожественные произведения и способствующим популяризации профессионального художественного искусства.
Новое наименование теперь будет присваиваться по инициативе губернатора. Сейчас статус «академический» носят различные культурные заведения и коллективы Омска. Например, Драмтеатр, филармония и симфонический оркестр.