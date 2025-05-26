Цены повысятся со следующего года.

В Омской области ожидается повышение цен на услуги по отлову и содержанию бездомных собак. Главное управление ветеринарии разработало проект приказа. Согласно документу, с 1 января 2026 года предполагается повышение тарифов.

В частности, отлов одной бездомной собаки составит 2 391,84 рубля. Один день в приюте обойдется бюджету в 102,34 рубля. В случае, если собаку не получится вернуть обратно в среду обитания, то ее содержание снизят до 95,94 рубля за день.

Стерилизация и нанесение метки на животное, которая не подлежит снятию, обойдется в 3 164,45 рубля. Возвращение неагрессивных животных на прежние места встанет в 514,74 рубля.

Траурные мероприятия тоже подорожают. Умерщвление будет стоить 1 672,96 рубля, а утилизация трупов – 204 рубля.