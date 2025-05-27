Омск-Информ
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·Общество

Местами порывы ветра достигнут 15-17 м/с.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 мая, в Омске и Омской области температура установится в районе +12...+17 °C, местами до +7 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность и небольшой, местами умеренный дождь. Направление ветра западное, юго-западное, его скорость составит 7–12 м/с, в отдельных районах возможны порывы 15-17 м/с.
Атмосферное давление будет падать.
Напомним, что в городе и области продолжаются ночные заморозки. Температура воздуха может опуститься до -5 °C, а почва промерзнуть до -10 °C.
Мария Филимонова
·Общество

Местами порывы ветра достигнут 15-17 м/с.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 мая, в Омске и Омской области температура установится в районе +12...+17 °C, местами до +7 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность и небольшой, местами умеренный дождь. Направление ветра западное, юго-западное, его скорость составит 7–12 м/с, в отдельных районах возможны порывы 15-17 м/с.
Атмосферное давление будет падать.
Напомним, что в городе и области продолжаются ночные заморозки. Температура воздуха может опуститься до -5 °C, а почва промерзнуть до -10 °C.
Мария Филимонова