Омск-Информ
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·Общество

Температура почвы опустится до –10 °С. 

Метеорологи из Обь-Иртышского УГМС предупредили, что ночь вторника будет холодной. В ночное время 27 мая ожидаются заморозки, температура воздуха опустится от 0 до –5 °С.

– В ночные часы 27 мая 2025 года по Омской области сохранится опасное явление: заморозки 0…–5 °С, – сообщили синоптики.

А почва и приземной слой промерзнет до –10 °С, что может навредить молодым посадкам омских дачников. 

1102Олег Кипорук
·Общество

Температура почвы опустится до –10 °С. 

Метеорологи из Обь-Иртышского УГМС предупредили, что ночь вторника будет холодной. В ночное время 27 мая ожидаются заморозки, температура воздуха опустится от 0 до –5 °С.

– В ночные часы 27 мая 2025 года по Омской области сохранится опасное явление: заморозки 0…–5 °С, – сообщили синоптики.

А почва и приземной слой промерзнет до –10 °С, что может навредить молодым посадкам омских дачников. 

1102Олег Кипорук