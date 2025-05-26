Заплатить меньше получится только при условии безналичной оплаты билета.

С 1 июля омичи смогут сэкономить 7 рублей в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, используя безналичный расчет. Сделать это получится, покупая билеты по картам «Омка» или по QR-коду.

На сегодняшний день разница в муниципальном транспорте составляет всего пять рублей: одна поездка за наличные обходится в 40 рублей, при использовании электронного способа оплаты – в 35. Неудивительно, что более 90 % пассажиров предпочитают последний вариант.

Ранее сообщалось, что во втором полугодии стоимость проезда вырастет в связи с увеличением расходов на коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы, запчасти и общей инфляцией. Предполагается, что омичи в муниципальном транспорте станут платить больше с 35 до 38 рублей при оплате картами. Наличными придется отдать 45 рублей вместо нынешних 40. Предложение обсудят депутаты горсовета, за ними и окончательное решение.

Частные перевозчики подняли стоимость проезда до 45 рублей. Цены на проезд в муниципальном транспорте последний раз повышались в июле прошлого года.