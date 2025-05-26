Су-27 лишь зашел на дозаправку, но его появление не осталось незамеченным.

Днем в понедельник, 26 мая, в небе над Омском был замечен военный самолет. Истребитель Су-27, состоящий на вооружении Воздушно-космических сил России, направлялся в сторону аэропорта и своим пролетом над центром города наделал много шума.

Причина появления борта в Омске оказалась прозаической. Военный самолет просто зашел на дозаправку и направился дальше по своему маршруту.

В конце лета шума от истребителей будет гораздо больше – в Омске ждут легендарную пилотажную группу «Стрижи». Посадку в омском аэропорту совершат сразу 14 самолетов. Они будут направляться на авиашоу в Кузбасс.