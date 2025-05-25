Авиагруппа будет пролетать через Омск в августе.

Группа из 14 самолетов МиГ-29 посетит Омск по пути в Кузбасс. Пилоты поведут самолеты в Кемеровскую область чтобы поздравить жителей с Днем шахтера, который отмечается 31 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Кемеровской области Илья Середюк.

«Стрижи» летают в Кузбасс не первый год. В прошлом году они также участвовали в шоу на День шахтера и по пути до пункта назначения останавливались в Омске. На обратном пути авиагруппа также посетит Омск.

Напомним, что «Стрижи» – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка.