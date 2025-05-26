За три дня Россия и Украина передали друг другу по 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, удерживаемых в плену.

С 23 по 25 мая на территории Белоруссии происходил масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. Соответствующие договоренности ранее были достигнуты сторонами в ходе переговоров в Стамбуле. В общей сложности за три дня передали друг другу по 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В списках вернувшихся на родину россиян 11 представителей Омской области. Мужчинам от 44 до 59 лет. После прибытия в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в ведущих медицинских учреждениях.

Отметим, что некоторые военнослужащие находились в украинском плену 2 года.