Общая сумма ущерба от деятельности преступной группы, в которой участвовал обвиняемый, превысила 3 млн рублей.

Государственная прокуратура Ленинского района города Омска выступила в прениях сторон по уголовному делу против молодого жителя Омска, обвиненного в участии в организованной преступной группе, совершавшей массовые телефонные мошенничества.

Расследование установило, что обвиняемый участвовал в мошеннической схеме с ноября по декабрь 2024 года. Группа злоумышленников использовала методы психологического давления, звоня жертвам и представляясь представителями правоохранительных органов, портала «Госуслуги» и Энергосбыта. Преступники обманывали доверчивых граждан, внушая им мысль о риске потерять накопления и необходимость срочно передать деньги подставному сотруднику якобы для защиты от незаконных посягательств.

22-летний обвиняемый выполнял обязанности курьера, приезжая к пострадавшим и забирая денежные средства, полученные путем обмана. Затем он переводил похищенные суммы на счет сообщников, удерживая небольшую долю вознаграждения.

Жертвами преступников стали шесть граждан, общая сумма нанесенного ими ущерба составила более 3,3 миллиона рублей.

Обвиняемый полностью признал вину, однако не возместил убытки. Государственный обвинитель предлжил суду наказать мужчину шестью годами и шестью месяцами тюремного заключения в исправительной колонии общего режима, а также взыскать с него полную компенсацию убытков пострадавших.

Судебное заседание продолжится 29 мая, когда подсудимому будет предоставлена возможность выступить с последним словом.