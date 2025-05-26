План по добыче бобра увеличен на 400 особей.

В Минприроды Омской области разработаны количественные нормы добычи на территории Омской области бобра и куницы в сезон охоты с 1 октября 2025 по 28 февраля 2026 года.

На территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий Омской области планируют увеличить лимит добычи бобров: в следующем сезоне разрешается добыть не более 3872 особей, что заметно выше, чем в прошлом сезоне. В прошлом, 2024-2025 сезоне разрешалось охотиться на 3478 экземпляров. Тенденция роста наблюдается не первый год, однако масштабы ощутимо возросли. Вольготнее охотиться на бобров можно будет в Знаменском, Тевризcком и Усть-Ишимском районах.

Аналогичным образом выросли объемы разрешенной добычи куницы: в нынешнем сезоне допустима добыча 1248 особей, тогда как годом ранее лимит составлял 1075 особей. Наибольшие максимальные лимиты установлены для охотничьих угодий Тевризского, Тарского, Саргатского и Муромцевского районов.

С чем конкретно связаны такие усиленные по сравнению с прошлыми годами параметры добычи указанных животных, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в управление по охране животного мира Омской области назначен новый руководитель. Им стал Евгений Горбунов, который раньше занимал в ведомстве пост заместителя.