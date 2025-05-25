Ранее он занимал пост заместителя в этом ведомстве.

С 23 мая этого года начальником Управления по охране животного мира Омской области назначен Евгений Горбунов. Запись о назначении появилась на сервисе «Руспрофиль».

Ранее ведомство возглавлял Сергей Тулаев, занимавший должность с 2019 года до 11 мая 2025 года. После его отставки обязанности временно исполнял заместитель директора Леонид Ситин, который также отвечал за отдел охотничьего хозяйства.

Раньше Горбунов трудился в должности заместителя руководителя Управления охраны и использования животного мира.

Напомним, что омское Управление по охране животного мира выполняет функции федерального государственного надзора в сфере охраны, воспроизводства и использования животного мира и их среды обитания.