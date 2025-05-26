Пока шло следствие, Евгений Монастырев получен несколько предложений о работе в зарубежных компаниях.

Сегодня у омичей имеется порядка пяти миллионов дебетовых и кредитных банковских карт, то есть в среднем по несколько штук у каждого, включая младенцев и стариков. Многие вообще не носят с собой наличных денег, ведь карточкой можно расплатиться буквально повсюду. Трудно даже поверить, что каких-то 30 лет назад обладателей заменяющего любые купюры пластикового прямоугольника в Омске было лишь несколько сотен человек.

Первый «картежник» Омска

«Карточным» пионером в нашем регионе стал «Омскпромстройбанк» – крупнейший в те годы частный банк области. Он взял на вооружение самую передовую на тот момент технологию – микропроцессорную, при которой владелец карты передавал свои «приказы» банкомату или кассовому терминалу через встроенный в пластик чип. Платежная система «Золотая корона» была разработана в новосибирском Академгородке, 1 ноября 1994 года «Омскпромстройбанк» провел первую транзакцию с использованием этой карты и начал активно внедрять ее в кошельки омичей.

Задача стояла непростая: требовалось создать широкую систему обслуживания банковских карт. Для их обналичивания были необходимы банкоматы, для покупок – терминалы в магазинах. Ни те, ни другие в стране не производились, их надо было закупать и программировать. Но гораздо сложнее оказалось другое: донести до сознания людей все преимущества новой системы платежей.

Для начала «Омскпромстройбанк» договорился с рядом предприятий о том, чтобы они выплачивали зарплаты своим работникам на карты. Уже через два года так получали зарплаты 20 тыс. омичей, чему были не особо рады, так как наличные в начале 1997 года выдавали лишь в офисах ОПСБ да еще девять банкоматов на весь миллионный город. Понятно, что в дни получек здесь собирались огромные очереди. Неудобства частично нивелировались сотней терминалов для оплаты покупок, которые были установлены в крупнейших магазинах. На остатки средств на картсчетах банк выплачивал определенный процент, а универсамы при оплате товаров картой предоставляли скидки до 5-15%, чем рачительные держатели карт с удовольствием пользовались.

Конкуренты не дремали

Буквально через несколько месяцев у «Золотой короны» появились серьезные конкуренты – в Омск зашли мощные московские банки и стали предлагать свои карты. В феврале 1995 года «Инкомбанк» вывел на омский рынок Union Card, а чуть позже «Столичный банк сбережений» – STB Card. В отличие от «Золотой короны», эти карты были адаптированы к международной платежной системе Visa, то есть могли обслуживать как рублевые, так и валютные счета клиентов, что для того времени было весьма актуально. К особой радости «челноков» карты можно было использовать и за рубежом – это исключало необходимость возить с собой пачки долларов и декларировать их на границе. Через некоторое время к «пластиковой» гонке подключился и Сбербанк, а затем карты стали эмитировать чуть ли не все банки Омска, как местные, так и иногородние.

На картсчета каждый банк начислял проценты по своим тарифам, а «Инкомбанк» выплачивал клиентам 1% от стоимости покупок по карте. С ростом конкуренции банки наперебой стали вводить новые льготные условия для держателей карт, отчего их число начало стремительно расти. К 2002 году в регионе насчитывалось более 210 тысяч владельцев банковских карт, 60% из них составляли держатели «Золотой короны». Правда, подавляющее большинство – 88% – сторонников «пластиковых» денег были таковыми не по собственному желанию – более тысячи предприятий города выдавали зарплату на карты, и их работники были вынуждены сменить очереди в кассы на походы к банкоматам. И хотя безналичный расчет в магазинах рос еще более быстрыми темпами, чем выдача карт, многие по-прежнему предпочитали платить за покупки привычными купюрами.

«Золотая корона» поржавела от молодого хакера

В августе 1998 года «Омскпромстройбанк» прогремел на всю страну – кто-то взломал систему «Золотой короны» и снял со счетов ОПСБ 144 тысячи рублей. Подозрение пало на 23-летнего сотрудника томского «Нефтеэнергобанка» Евгения Монастырева, который в июне на конференции в Новосибирске заявил, что система «Золотая корона» ненадежна и он лично может вскрыть ее в любой момент. Молодого хакера арестовали и впервые в России предъявили обвинение в изготовлении поддельных банковских карт. Он, признавая, что по долгу службы занимался изучением защиты системы «Золотая корона», начисто отрицал свое отношение к краже денег.

– В 1993 году я был принят в российской-американский центр при Томском политехе, – рассказывал выпущенный под залог из СИЗО Монастырев корреспонденту газеты «Новое обозрение», – проходил стажировку в университете штата Огайо, получил диплом бакалавра за работу «Электронные пластиковые карты», сейчас учусь в ТПУ и работаю на полставки в «Нефтеэнергобанке», где мне поручили участвовать в создании региональной платежной системы пластиковых карт. За основу мы решили взять систему «Золотая корона», но я выявил недостатки в ее защите и взялся за их устранение, для чего заказал через Интернет муляжи карт и перенес на них чипы с принесенных кем-то подлинных карт. Но никаких денег я с них не снимал, меня в это время и в Омске-то не было.

Тем не менее, деньги исчезли, причем со счетов не владельцев карт, а самих банков. «Владельцами» же оказались два омских наркомана, один из которых по просьбе «неустановленного лица» открыл в банке счет, получил карту и тут же за 200 рублей продал ее заказчику, а другой за 50 рублей отдал свой паспорт. На роль обвиняемых в столь интеллектуальном преступлении они явно не тянули, и следствие продолжило «колоть» Монастырского. Юноша стоял на своем.

– Умная голова, – говорили следователи. – Не исключено, что его взяли в оборот бандиты, для которых такая новация – золотое дно, а он молчит, опасаясь за себя или своих близких.

Новосибирские разработчики программы вообще отказывались верить в случившееся.

– Чтобы преодолеть нашу защиту, требуются колоссальные вычислительные мощности и годы работы, а тут на тебе – одной карточкой умудрились весь банкомат выпотрошить, – говорил их руководитель.

Больше всего его удивило именно то, что программы банкоматов, не позволявшие выдать более 15 тысяч рублей, вдруг раскошелилась на 40-50 тысяч. По мнению специалистов, нельзя исключить, что снятия денег вообще не было – просто произошел сбой в системе, и компьютер списал со счетов сумму, на самом деле никому не выданную.

Октябрьский райсуд Омска пришел к выводу, что доказательств для обвинения Монастырева в изготовлении поддельных карт недостаточно, но все же признал его виновным в участии в преступной группе, похитившей деньги из банкоматов, хотя ни один из других участников этой «группы» следствием обнаружен не был. Вместо запрошенных прокурором пяти лет колонии Евгения приговорили к двум годам. Дальнейшая его судьба не известна, но за три месяца, которые шло следствие, ему поступили предложения о работе от нескольких зарубежных компаний.

Пластиковые карты пошли в народ

В начале 2000-х российские пластиковые карты начали такими, которыми их изначально задумали на Западе, – кредитными. Процесс шел постепенно. Поначалу такие карты выдавались только тем, кто получал зарплату на банковскую карту, да и то с ограничениями – в Сбербанке, например, лимит «карточного кредита» не превышал трех окладов клиента. Кроме того, истратить деньги можно было только на покупки, и за это банки взимали процент, правда, меньше, чем за обычный кредит, определенную сумму надо было заплатить и за обслуживание карты.

Со временем кредитные карты стали выдавать практически все банки, условия обслуживания и кредитования смягчились. В 2006 году «Альфа-банк» и «Банк Москвы» ввели льготные периоды кредитования – в течение 60 дней за истраченные с карты деньги банка процент не взимался. Впоследствии льготный период возрос, сегодня есть банки, где он составляет 120 дней, а в отдельных случаях до года. По картам некоторых банков льготный период распространяется не только на покупки, но и на снятие наличных. Кроме того, почти все банки используют систему кэшбеков – возврата части денег, потраченных в определяемых самим банком категориях товаров или услуг. Все это сделало кредитные карты настолько популярными, что у большинства омичей их минимум по две-три, что позволяет с максимальной выгодой использовать карты в торговых и сервисных сетях.

Олег Татин