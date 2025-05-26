Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Температура воздуха прогнозируется не выше +14°C. 

По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 26 мая, в Омске и области температура ожидается в районе +9...+14°C. 

Обещают также облачную погоду с прояснениями, местами слабый дождь.

Ветер северный, северо-западный со скоростью 8–13 м/с с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится. 

Ранее сообщалось, что в городе и области продолжатся ночные заморозки. Температура воздуха может опуститься до -5°C, а почва промерзнуть до -10°C.

Олег Кипорук
·Общество

Температура воздуха прогнозируется не выше +14°C. 

По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 26 мая, в Омске и области температура ожидается в районе +9...+14°C. 

Обещают также облачную погоду с прояснениями, местами слабый дождь.

Ветер северный, северо-западный со скоростью 8–13 м/с с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится. 

Ранее сообщалось, что в городе и области продолжатся ночные заморозки. Температура воздуха может опуститься до -5°C, а почва промерзнуть до -10°C.

Олег Кипорук