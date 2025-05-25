Техника была замечена на Любинском проспекте.

В редакцию «Омск-информа» обратились читатели, которые зафиксировали огромную яму в центре города. Омичи заметили технику и рабочих возле ресторана «Где же кролик?» на Любинском проспекте, недалеко от памятника Любочке. Выкопанная яма настолько глубокая, что один из рабочих стоит в ней по пояс.

«Омск-информ» отправил официальный запрос в мэрию, но пока не получил ответа.

Напомним, что недавно в Омске стартовал проект «Пешеходный Любинский». До конца лета центральную улицу города – Ленина – будут перекрывать на участке от площади Победы до улицы Партизанской для проведения массовых мероприятий. Они будут длиться с вечера пятницы до вечера воскресенья.