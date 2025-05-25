Управляющая компания игнорировала обещания о ремонте, данные еще в прошлом году.

СУ СК Российской Федерации по Омской области проводится тщательная проверка фактов, связанных с ненадлежащим содержанием многоквартирного дома № 97А/3 на Космическом проспекте. Поводом для вмешательства стали публикации в средствах массовой информации, сообщившие о критическом состоянии дома.

Особое внимание привлек инцидент, произошедший в мае, когда мужчина получил травмы из-за обрушения лестничного пролета. Входная группа здания, 1983 года постройки, находится в непригодном состоянии. Несмотря на данные ранее обязательства сотрудников управляющей компании отремонтировать проблемные участки в сентябре прошлого года, никаких реальных действий предпринято не было.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поставил выполнение данной проверки на особый контроль, поручив руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву подробно доложить о промежуточных итогах процесса и решениях, принимаемых в связи с ситуацией.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.