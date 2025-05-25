Омск-Информ
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·Общество

Воин ушел из жизни в 20 лет. 

Марупчан Шепелев, воспитанник КУ «Петропавловского дома детства», погиб в ходе проведения специальной военной операции. Прощание с воином состоялось на прошлой неделе, 20 мая. 

– Марик останется в нашей памяти добрым, отзывчивым парнем, всегда готовым прийти на помощь, – сказано в некрологе.

Шепелев выпустился из детского дома в 2023 году. По информации из открытых источников, он был студентом БПОУ ОО «Омский колледж транспортного строительства». 

1298Олег Кипорук
·Общество

Воин ушел из жизни в 20 лет. 

Марупчан Шепелев, воспитанник КУ «Петропавловского дома детства», погиб в ходе проведения специальной военной операции. Прощание с воином состоялось на прошлой неделе, 20 мая. 

– Марик останется в нашей памяти добрым, отзывчивым парнем, всегда готовым прийти на помощь, – сказано в некрологе.

Шепелев выпустился из детского дома в 2023 году. По информации из открытых источников, он был студентом БПОУ ОО «Омский колледж транспортного строительства». 

1298Олег Кипорук