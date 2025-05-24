Специалисты надзорного ведомства проверят «Стройтраст» на соответствие применяемых материалов.

В четверг, 22 мая, стартовала проверка работы подрядчика реконструкции Бульвара Архитекторов. Специалистам Главного управления Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области предстоит до 4 июня выяснить все детали ремонта дороги.

В частности, «Стройтраст» проверят с точки зрения применяемых строительных материалов.

- Соответствие выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации), - цитирует документ «СуперОмск».

Кроме того подрядчика проверят на наличие разрешения на строительство и на соблюдение целого ряда требований к работам.

Отметим, что с сентября 2023 года работы на Бульваре Архитекторов ведет компания «Стройтраст» Армана Акопяна. За 2,2 млрд. рублей предполагается расширение 4-километрового участка дороги до 4-6 полос, обустройство порядка 15 новых остановочных пунктов, монтаж новой линии освещения, прокладывание новых пешеходных и велосипедных дорожек. Реконструировать дорогу собирались в декабре 2024 года, однако сроки сдвинули из-за неучтенных сетей и увеличения сметной стоимости.

Готовность объекта составляет 70%. А до окончания работ осталось чуть больше двух месяцев – важную дорогу на Левобережье должны сдать к Дню города, то есть к первым числам августа.