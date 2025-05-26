О последствиях для здоровья курильщиков предупреждает врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Жилковская.

Курение – это не просто вредная привычка, это смертельная угроза, которая отравляет жизнь как курильщику, так и окружающим, особенно детям и беременным женщинам. Будь то сигареты, вейпы или кальяны, дым несет в себе коктейль из токсичных веществ, разрушающих здоровье и лишающих будущего. О последствиях для здоровья курильщиков рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Жилковская.

Курить – здоровью вредить

Курящие люди часто находят множество оправданий своей привычке, убеждая себя и окружающих, что сигарета помогает «успокоиться», «отдохнуть», «снять стресс» или даже «начать трудный разговор». Если вы узнаете себя в этом описании, знайте, вы не одиноки. Однако, за подобными иллюзорными преимуществами скрывается суровая реальность: курение – это серьезная угроза для вашего здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы.

Курильщики верят, что электронные сигареты менее вредны по сравнению с традиционными, и могут помочь в борьбе с никотиновой зависимостью. Информация о преимуществах таких устройств активно распространяется производителями. В то же время, научные исследования показывают, что электронные сигареты, даже те, что не содержат никотин, не способствуют отказу от курения, а наоборот, усложняют процесс. Поэтому на законодательном уровне принимаются меры по ужесточению правил использования никотинсодержащих продуктов.

Основной довод сторонников вейпов заключается в том, что при их использовании вдыхается пар, а не дым от сигарет. Однако это не делает их безопасными! Вдыхание горячего пара, состоящего из токсичных смесей глицерина, пропиленгликоля и ароматизаторов, негативно сказывается на дыхательных путях, легочной ткани, а также нарушает деятельность центральной нервной системы и органов пищеварения.

Исследования, проводившиеся с целью сравнения воздействия различных ингаляторов на здоровье, показывают, что вейпинг способствует повышению артериального давления и увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Кроме того, совместное использование одного устройства может привести к распространению инфекций, таких как гепатит, туберкулез и мононуклеоз.

Никотин, основной компонент, вызывающий зависимость, присутствует в большинстве жидкостей для вейпов. При попадании в организм он вызывает привыкание и повышает риск различных токсических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем.

Пар, вдыхаемый при вейпинге, не только приводит к хроническому воспалению, но и способствует развитию необратимых заболеваний, включая рак. Использование электронных сигарет и вейпов привело к возникновению нового заболевания, известного как EVALI (инфекция легких, ассоциированная с использованием электронных сигарет). Это состояние похоже на двустороннюю пневмонию и возникает из-за накопления масляных компонентов аэрозоля в мельчайших бронхиолах, что затрудняет поступление кислорода.

Парение вейпов также высушивает легочную ткань и слизистую оболочку дыхательных путей, что создает условия для проникновения инфекций — бактериальных, вирусных или грибковых. Особенно негативное воздействие курение вейпа оказывает на подростков, не только повреждая легкие, но и угнетая функционирование центральной нервной системы, что проявляется в снижении умственной активности, ухудшении памяти и повышенной раздражительности. Частое использование вейпов может привести к формированию никотиновой зависимости.

Сигареты без никотина создают подобные привычки, какие имеют курильщики, что может привести к переходу на никотинсодержащие продукты и появлению зависимости. Основная проблема пассивного курения — это его негативное воздействие на людей, которые не хотят этого. В группе риска находятся члены семей курящих, их коллеги и случайные прохожие, вынужденные дышать загрязненным воздухом.

Опасность от вторичного дыма или паров зависит от их интенсивности и продолжительности воздействия. Нахождение в прокуренном помещении приравнивается к курению сигарет. У детей, живущих с курильщиками, уровень угарного газа может быть аналогичен таковому у курящих взрослых. Пассивные курильщики чаще страдают от бронхолегочных заболеваний по сравнению с теми, кто не подвергался подобным условиям.

Курение и беременность: яд для двоих

Беременность – это время, когда женщина несет ответственность не только за себя, но и за жизнь маленького человечка, растущего внутри нее. Курение во время беременности – это преступление против будущего ребенка. Никотин, угарный газ и другие яды, содержащиеся в табачном дыме, проникают через плаценту и отравляют плод.

Последствия могут быть катастрофическими.

Преждевременные роды: Курение увеличивает риск преждевременных родов, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем у новорожденного, включая инвалидность и даже смерть.

Низкий вес при рождении: Дети, рожденные от курящих матерей, часто имеют низкий вес, что делает их более уязвимыми к болезням и задержкам в развитии.

Врожденные дефекты: Курение во время беременности связано с повышенным риском развития врожденных дефектов, таких как заячья губа, волчья пасть и пороки сердца.

Синдром внезапной детской смерти (СВДС): Курение матери во время беременности и после родов значительно увеличивает риск СВДС.

Проблемы с дыханием: Дети, рожденные от курящих матерей, чаще страдают от респираторных заболеваний, таких как астма и бронхит.

Проблемы с обучением и поведением: Исследования показывают, что дети, подвергшиеся воздействию табачного дыма в утробе матери, могут иметь проблемы с обучением, вниманием и поведением.

Пассивное курение: невидимый враг детей

Даже если беременная женщина не курит сама, пассивное курение представляет серьезную угрозу для ее ребенка. Дети, живущие в домах, где курят, подвергаются воздействию тех же токсичных веществ, что и активные курильщики.

Это может привести к:

Респираторным заболеваниям: Пассивное курение увеличивает риск развития бронхита, пневмонии и астмы у детей.

Инфекциям уха: Дети, подвергающиеся воздействию табачного дыма, чаще страдают от инфекций уха.

Синдрому внезапной детской смерти (СВДС): Пассивное курение является одним из факторов риска СВДС.

Замедленному росту легких: Пассивное курение может замедлить рост легких у детей, что может привести к проблемам с дыханием в будущем.

Единственный способ защитить свое здоровье от разрушительного воздействия курения – это полностью отказаться от этой привычки. Комбинированный подход, сочетающий фармакологическую и поведенческую терапию, считается самым эффективным в лечении никотиновой зависимости. Психотерапевтическая помощь направлена на создание психологической поддержки, мотивации к отказу от курения и на разработку шагов для изменения зависимого поведения на здоровый образ жизни.