Канадец на связи и активно общается с менеджментом клуба.

Новый ассистент генерального менеджера Михаил Бирюков высказался о главном тренере фарм-клуба омского «Авангарда» Луи Робитайле. По его словам, тренер очень эмоционально воспринял предложение из России.

– Если для меня основным фактором стала фигура Сопина, то для Луи таким фактором стала фигура Буше. Он очень хотел еще раз поработать с ним в одной системе. От Ги он узнал, что ВХЛ – это уже не юниорская лига, а большой шаг вперед. Буше сказал ему, что это взрослая и профессиональная лига с высоким уровнем хоккея, а «Авангард» – один из лучших клубов на нашем континенте, – цитирует слова специалиста «Чемпионат».

По словам менеджера, в июне Луи Робитайл должен прилететь в Россию. Немного побудет в Москве, а потом прибудет в Омск, чтобы ознакомиться с академией и объектами, на которых ему предстоит работать.

– После вылета санкт-петербургского «Динамо» из плей-офф последние несколько дней мы находимся на постоянной связи. Объясняю, что все и сразу не обхватить – нужно постепенно погружаться в процесс, – добавил Михаил Бирюков.

Кроме того, тренер обозначил, что возлагает большие надежды на обоих менеджеров в плане решения селекционных вопросов. По словам Бирюкова, канадец схватывает все на лету, считая переход в систему «Авангарда» новым жизненным и профессиональным вызовом.

Напомним, что ранее Луи Робитайл рассказал о своих планах на «Омские Крылья» в предстоящем сезоне.