Церемония прощания состоится 24 мая.

Сегодня, 23 мая, стало известно о гибели майора полиции в отставке Сергей Белозерова в зоне СВО. Он погиб 7 мая 2025 года во время выполнения служебного долга.

Сергей Белозеров начал свою карьеру в 2006 году в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, а затем продолжил службу в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области. Он зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный сотрудник полиции. В мае 2022 года, завершив службу в органах внутренних дел по выслуге, Сергей отправился на выполнение задач в зоне специальной военной операции.

– За смелые и решительные действия, проявленные в боях, майор полиции в отставке Сергей Белозеров награжден государственными наградами Российской Федерации – медалью «За отвагу», медалью «Участнику специальной военной операции», представлен к ордену Мужества – посмертно, – сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Сослуживцы и коллеги отзываются о Сергее как об отзывчивом и надежном товарище, готовом прийти на помощь в любую минуту, не считаясь с собственными интересами.

Церемония прощания с Сергеем Белозеровым состоится завтра, 24 мая, в 12:00 в зале прощания по адресу: город Омск, улица 10 лет Октября, 208в.