Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчину отправили под стражу на два месяца.

Советский районный суд Омска рассмотрел ходатайство следователя СУ СК России по Омской области о заключении под стражу 44-летнего мужчины, который два дня назад взял в заложники пенсионерку. Омичу вменяют совершение преступления по ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия) и п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия).

По данным следствия, днем 21 мая 2025 года обвиняемый незаконно проник в квартиру 75-летней жительницы Омска на улице Менделеева. Вторжение сопровождалось физическим насилием, в ходе которого жертва была грубо скована и заперта в собственном доме. Пользуясь найденным на кухне топором, мужчина удерживал старушку силой.
Соседи жертвы вскоре заподозрили неладное и обратились в полицию. Подозреваемого задержали при содействии бойцов Росгвардии. Однако при попытке задержания мужчина проявил агрессию и пытался применить оружие против прибывших сотрудников силового ведомства. Вследствие этого в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, по факту применения им насилия в отношении сотрудников СОБР «Каскад» Управления Росгвардии по Омской области.
На основании изложенных фактов суд принял решение заключить мужчину под стражу сроком на два месяца. 
Ранее сообщалось, что мужчина, пребывая в невменяемом состоянии, не сумел внятно пояснить мотивы и детали своего нахождения в чужой квартире. Он утверждал, что опасается выйти наружу, так как был уверен, что за ним охотятся бандиты.
Мария Филимонова
·Происшествия

Мужчину отправили под стражу на два месяца.

Советский районный суд Омска рассмотрел ходатайство следователя СУ СК России по Омской области о заключении под стражу 44-летнего мужчины, который два дня назад взял в заложники пенсионерку. Омичу вменяют совершение преступления по ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия) и п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия).

По данным следствия, днем 21 мая 2025 года обвиняемый незаконно проник в квартиру 75-летней жительницы Омска на улице Менделеева. Вторжение сопровождалось физическим насилием, в ходе которого жертва была грубо скована и заперта в собственном доме. Пользуясь найденным на кухне топором, мужчина удерживал старушку силой.
Соседи жертвы вскоре заподозрили неладное и обратились в полицию. Подозреваемого задержали при содействии бойцов Росгвардии. Однако при попытке задержания мужчина проявил агрессию и пытался применить оружие против прибывших сотрудников силового ведомства. Вследствие этого в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, по факту применения им насилия в отношении сотрудников СОБР «Каскад» Управления Росгвардии по Омской области.
На основании изложенных фактов суд принял решение заключить мужчину под стражу сроком на два месяца. 
Ранее сообщалось, что мужчина, пребывая в невменяемом состоянии, не сумел внятно пояснить мотивы и детали своего нахождения в чужой квартире. Он утверждал, что опасается выйти наружу, так как был уверен, что за ним охотятся бандиты.
Мария Филимонова