Мужчину отправили под стражу на два месяца.

Советский районный суд Омска рассмотрел ходатайство следователя СУ СК России по Омской области о заключении под стражу 44-летнего мужчины, который два дня назад взял в заложники пенсионерку. Омичу вменяют совершение преступления по ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия) и п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия).

По данным следствия, днем 21 мая 2025 года обвиняемый незаконно проник в квартиру 75-летней жительницы Омска на улице Менделеева. Вторжение сопровождалось физическим насилием, в ходе которого жертва была грубо скована и заперта в собственном доме. Пользуясь найденным на кухне топором, мужчина удерживал старушку силой.

Соседи жертвы вскоре заподозрили неладное и обратились в полицию. Подозреваемого задержали при содействии бойцов Росгвардии. Однако при попытке задержания мужчина проявил агрессию и пытался применить оружие против прибывших сотрудников силового ведомства. Вследствие этого в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, по факту применения им насилия в отношении сотрудников СОБР «Каскад» Управления Росгвардии по Омской области.

На основании изложенных фактов суд принял решение заключить мужчину под стражу сроком на два месяца.