Задержание подозреваемого велось с участием Росгвардии. Невменяемого омича скрутили на полу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, который подозревается в незаконном вторжении в дом и насильственном удержании пожилой женщины. Инцидент произошел сегодня, 21 мая, около 13:45 в многоквартирном доме на проспекте Менделеева.

По предварительным данным, мужчина в состоянии психического расстройства проник в квартиру 76-летней женщины, с которой не был знаком. Закрыв дверь изнутри и применяя насилие, он удерживал пенсионерку, а также нанес ей телесные повреждения. Соседи, услышав крики о помощи, вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы вышли на связь с пенсионеркой через дверь, и она попросила о помощи. Мужчина, находившийся рядом с ней, не предъявлял никаких требований, отказался общаться и заявил, что его преследуют, а также, что у него при себе есть оружие.

Подозреваемого задержали при содействии бойцов Росгвардии. На кадрах, предоставленных СКР, у неадекватного мужчины разбито лицо, он лежит на полу с заведенными за спину руками. Пострадавшей пенсионерке была оказана необходимая медицинская помощь.

Задержанный, находясь в неадекватном состоянии, не смог объяснить причины и обстоятельства своего появления в чужой квартире. По его словам, он боялся открыть дверь, так как был уверен, что за ним охотятся бандиты.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли доказательства. Сейчас продолжаются допросы потерпевшей и свидетелей, а также иные следственные мероприятия.

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование инцидента продолжается.