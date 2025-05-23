Судебная тяжба в отношении резонансной группировки длилась 2,5 года. Участникам инкриминировали целую серию преступлений.

Вчера, 22 мая, Омский областной суд поставил точку в резонансном судебном процессе, длившемся 2,5 года. Вынесен приговор банде Богдана Курмелева. По версии следствия, фигурант сколотил группировку (ч.1 ст. 209 УК РФ), куда вошли его отец Александр Курмелев, Александр Карнаев, Егор Крюков, Марк Протасов (ч. 2 ст. 209 УК РФ). Вместе они устраивали многочисленные облавы, совершив целую серию преступлений: мошенничества, кражи, грабежи, разбои, вымогательство. Масштаб хищений впечатляет, материалы уголовного дела насчитывали 70 томов. Сначала весной 2021 года со спецназом «Каскад» задержали Курмелева-младшего и его приятеля Карнаева, а потом опера взяли и других участников. Подсудимых защищали 6 адвокатов. Первое заседание по делу состоялось 22 декабря 2022 года.

По данным полиции, годом ранее привлекавшийся к уголовной ответственности Александр Курмелев придумал рабочую схему обмана в отношении лиц, прибегающих к услугам по обналичиванию денежных средств. Вместе с подельниками они предлагали предпринимателям помощь в обналичивании средств, но не делали этого. Деньги клиентов присваивали себе. Следствием установлена причастность обвиняемых к совершению четырех фактов мошенничества по данной схеме на общую сумму более 9 млн рублей. Далее Курмелев-младший возглавил банду, которая совершала не только мошенничества, но и другие преступления уже с применением огнестрельного и холодного оружия. За два года существования группировки ее участники совершили не менее семи преступлений. Так, в июле 2020 года они похитили автомобиль BMW из гаража на ул. Энтузиастов, в августе того же года, связывая сторожей, вынесли оборудование из пейнтбольного клуба в Омске и похитили различное имущество стоимостью около 2,5 млн рублей в Исилькуле.

В конце 2020 года банда Курмелева совершила разбой и вымогательство в отношении представителей юридического лица: под угрозой оружия вынудили потерпевшего предоставить доступ к расчетным счетам организации и похитили с них более 1 млн рублей, а после этого потребовали от второго представителя передать им 2,5 млн рублей, угрожая ему применением насилия и повреждением его имущества. Сообщается, что для конспирации подельники регулярно использовали целый арсенал: меняли сим-карты и мобильные телефоны, пользовались радиостанциями, меняли регистрационные номера на автомобилях. Они скрывали свои лица с помощью медицинских масок и балаклав, использовали форменное обмундирование сотрудников полиции.

Судья областного суда Владимир Исаханов признал Александра Курмелева виновным в хищении средств у компаний «Сибстрой», «Альтарес», «Империястрой», «Стандартнефтегаз» и назначил 8 лет колонии строгого режима. Как явствует из выписки из решения, попавшей в распоряжение «Омск-информа», Богдан Курмелев, помимо хищений средств предприятий, в составе банды вынес имущество пейнтбольного клуба, из Гаража Форта и ТК «Предприниматель», в итоге получив 13 лет «строгача».

Другие участники банды тоже получили солидные сроки: Александр Карнаев – 11 лет колонии строгого режима, Егор Крюков – 9 лет «строгача», Марк Протасов – 7 лет колонии строгого режима. В срок лишения свободы им будет зачтено пребывание в СИЗО: один день под стражей посчитают за 1 день отбывания наказания в тюрьме.