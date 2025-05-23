Работы проведут без отключения воды у омичей.

В Омске на левом берегу находится крупный водовод диаметром 1 000 миллиметров. Специалисты обновят его до июля 2025 года. Работы проведут без отключения потребителей, закрытым способом, не нарушая благоустройство города и без перекрытия дорожного движения.

Речь идет о магистральном трубопроводе, который подает питьевую воду с Ленинской водопроводной станции жителям Кировского округа. Он пройдет очередной этап обновления методом санации. Это эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций.

Сроки производства работ в несколько раз короче, чем при новом строительстве или замене сетей. Восстановление трубопровода осуществляется путем нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность трубы. Чтобы продлить срок их службы специалисты омского «Водоканала» на протяжении последних 11 лет проводят санацию трубопроводов.

- Магистральный водовод имеет стратегическое значение для обеспечения омичей питьевой водой, - рассказал заместитель генерального директора по производству омского «Водоканала» Сергей Голиченко. - В период ремонтных работ вода будет подана горожанам по резервным схемам. Санация водовода продлится до июля. В этот период в часы максимального водопотребления и интенсивного использования летних поливочных водопроводов возможно снижение параметров холодного водоснабжения потребителей Старого Кировска.

В 2021 году омский водоканал обновил участок этого водовода протяженностью 1 110 м от улицы Олега Кошевого до Кировской насосной станции по улице Граничная. В этом году компания планирует санацию участка протяженностью 800 м от улицы 1-ой Красной Звезды до реки Иртыш.

Цементно-песчаное покрытие трубопроводов – это экологический и безопасный способ обновления водопроводных сетей. Нанесенное на внутреннюю часть трубы надежное антикоррозийное средство может устранить дефекты стальных и чугунных труб, которые возникают из-за многолетней и непрерывной эксплуатации. При этом качество воды при транспортировке по обновленным трубопроводам соответствует всем санитарно-гигиеническим нормативам.