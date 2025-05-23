Ожидаются заморозки до –5°C.

Синоптики из Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей об опасном явлении. В ночные часы в воскресенье и понедельник в регионе ожидается сильное похолодание.

– Ночью 25–26 мая по Омской области ожидается опасное явление: заморозки –0…–5°, – говорится на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Также Омск и Омскую область местами накроет мокрый снег с дождем.

Напомним, что ранее омичей предупрежади о большом количестве осадков. Синоптики прогнозировали дожди с возможной грозой и градом.