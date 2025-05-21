Синоптики обещают грозу и град.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ближайшие три дня в Омске и Омской области будут лить дожди.
Так, завтра ночью, 22 мая, местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Послезавтра, 23 мая, осадки с грозой местами накроют омичей ночью и увеличатся днем – ожидается ливень, возможны гроза и град. В субботу, 24 мая, дожди продолжат донимать местных жителей. Синоптики обещают осадки с грозой и к тому же резкое похолодание до +6 °C.
Напомним, что в Омске объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо закрепленными конструкциями, а также не оставлять автомобили возле подобных объектов.