Омск-Информ
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·Общество

Местами ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра до 20 м/с.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 21 мая, в отдельных районах Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Прогнозируются непродолжительные дожди, местами с грозами, при этом порывы ветра могут усиливаться до 15–20 метров в секунду. В ночные часы в отдельных районах области также возможны слабые осадки.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо закрепленными конструкциями, а также не оставлять автомобили возле подобных объектов.

Алексей Новиков
·Общество

Местами ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра до 20 м/с.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 21 мая, в отдельных районах Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Прогнозируются непродолжительные дожди, местами с грозами, при этом порывы ветра могут усиливаться до 15–20 метров в секунду. В ночные часы в отдельных районах области также возможны слабые осадки.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо закрепленными конструкциями, а также не оставлять автомобили возле подобных объектов.

Алексей Новиков