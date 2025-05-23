Сотрудников «Омского каучука» наградили в прямом эфире.

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский принял участие в телемарафоне «Химики вместе – 2025», который был посвящен сразу двум юбилеям. Один из них – 60-летие празднования Дня химика, второй – 120-летие со дня основания Минпромторга России.

Организатором стал Российский союз химиков. В этом году ключевой темой телемарафона стала тема «Химия развивает города!». Отметим, что мероприятие проводится уже 6 лет – с 2019 года. Телемарафон занимается популяризацией химической отрасли, а также показывает успехи в реализации нацпроекта «Новые материалы и химия».

В этом году в телемарафоне приняли участие более 45 представителей органов власти, научных центров, вузов и предприятий отрасли из 22 регионов России. Главы ведущих компаний поздравили коллег с профессиональным праздником.

Михаил Сутягинский в прямом эфире расскзал о текущих проектах холдинга, а также вручил награду коллективу завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») за высокое производственное достижение. Накануне Дня химика на предприятии получили 5-миллионную тонну метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Это высокооктановая добавка к моторному топливу. Предприятие производит МТБЭ уже 30 лет.

– Среди высокотехнологичных отраслей экономики химия и нефтехимия сохраняют высокие темпы производства, – сказал Михаил Сутягинский. – Группа компаний «Титан» сегодня динамично развивается: мы реализуем 11 импортозамещающих проектов в мало- и среднетоннажной химии, три из которых планируем запустить до 2027 года.

Один из таких проектов – это производство низкомолекулярного полиизобутилена. Его собираются запустить в этом году.

Также на финальной стадии реализации находится проект по производству изофорона. Этот продукт используют в лакокрасочной промышленности, при производстве клеев, растворителя целлюлозы и полимеров. Предприятие планирует, что запуск производства полностью закроет потребность рынка в этом продукте.

– 2 июня в Нижегородской области мы запустим завод по производству силиказолей и силикагелей, – добавил председатель совета директоров ГК «Титан». – Технологии нового предприятия позволят производить продукцию более чем по 30 направлениям.

Телемарафон длился 7 часов, трансляцию можно увидеть в записи по ссылке.