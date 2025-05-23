Инцидент произошел в марте, когда женщина прикрепила самодельные сани к своему автомобилю.

Жительница села Астыровка Горьковского района Омской области была приговорена судом к лишению водительских прав сроком на один год за организацию опасной прогулки, закончившейся травмами ребенка.

Согласно материалам дела, 9 марта 2025 года местная жительница, управляя автомобилем марки «Лада-212140», решила развлечься необычным способом: она прицепила к автомобилю самодельные сани из старого автомобильного капота и посадила туда четверых подростков и маленького ребенка. Однако во время движения конструкция перевернулась, в результате чего одному подростку был нанесен легкий вред здоровью.

Нарушительница покинула место происшествия, что стало основанием для привлечения ее к ответственности сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. По ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП») ей назначили наказание в виде лишения права управлять транспортным средством сроком на один год. Дополнительно мировой судья привлек женщину к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью»), выписав штраф в размере пяти тысяч рублей.

Решение мирового судьи было поддержано районным судом, и судебные постановления уже вступили в законную силу.