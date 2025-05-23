Играть финальную серию с челябинцами было легче, чем с омичами.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отметил, что финальная серия плей-офф с челябинским «Трактором» не стала для команды самой тяжелой в сезоне. Гораздо сложнее, по его словам, сложилась серия с омским «Авангардом».

– Если смотерть по счету, то «Авангард», – ответил голкипер на вопрос корреспондента «76.ru» о самой сложной серии в сезоне.

Напомним, что матчи между «Авангардом» и «Локомотивом» во втором раунде плей-офф КХЛ сезона 2024/25 были напряженными. Соперники играли семь матчей, в которых ярославская команда оказывалась на грани поражения, уступая по счету 2:3 и 3:4. Однако в решающем седьмом поединке игроки «Локомотива» одержали верх, преодолев кризис и обеспечив себе выход в следующую стадию турнира.

Вчера, 22 мая, судьба Кубка Гагарина решилась. Ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии со счетом 2:1 в овертайме.

– Уступить чемпиону – достойно, – отреагировали на победу ярославцев в «Авангарде».

Ранее сообщалось, что у генерального менеджера омского клуба Алексея Сопина появился помощник. Им стал экс-вратарь и чемпион мира Михаил Бирюков, который теперь будет заниматься омскими фарм-клубами ВХЛ и МХЛ.