Сотрудники МЧС сейчас проводят проверку готовности к летнему сезону отдыха детей.

К проведению летней оздоровительной кампании 2025 года идет подготовка сейчас в Омской области, все службы и ведомства проверяют сейчас детские оздоровительные лагеря. Как сообщается в Главном управлении МЧС России по Омской области, на учете состоят 580 лагерей всех форм собственности, из них 32 – загородных. Особое внимание уделено учреждениям детского отдыха, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров. Их в регионе 22.

– По нормативам вокруг лагеря должна иметься минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра, а также скошена трава и убрана территория от сухой растительности как вокруг лагеря, так и на его территории, – сообщают в МЧС.

Сейчас сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы проверяют наружные источники противопожарного водоснабжения, противопожарные щиты со всем необходимым для первичной борьбы с возгораниями: песок, лопаты, пожарные конусы и огнетушитель. В корпусах – свободный доступ к путям эвакуации, соответствие планов эвакуации планировке зданий, а также работоспособность систем автоматического обнаружения и оповещения о пожаре с помощью ручной сработки сигнализации.

Как только в лагерях разместятся дети, инспекторы вновь посетят их, чтобы провести инструктажи о мерах пожарной безопасности и проведут учебные эвакуации.