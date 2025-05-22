На выездном заседании комитета по социальной политике Заксобрания также обсудили ситуацию с правами детей в регионе и усовершенствование регионального закона об охране труда.

Место проведения для выездного заседания комитета по социальной политике регионального Заксобрания было неслучайным. Выбор Омского государственного медуниверситета в качестве площадки для заседания подчеркнул особую значимость обсуждаемых тем, непосредственно связанных с подготовкой медицинских кадров и состоянием здравоохранения в регионе.

История и современность

Но сначала парламентариев, представителей власти, экспертов и других пригашенных на комитет ознакомили с главным корпусом ОмГМУ, который расположен в историческом здании 1900 года постройки. У этого здания, как оказалось, много архитектурных изюминок и еще не разгаданных тайн. Сам ОмГМУ является одним из старейших вузов Сибири, дата его основания – 1920 год. Собравшиеся смогли увидеть исторические экспонаты, познакомиться с современной инфраструктурой университета и убедиться в высоком уровне его материально-технического обеспечения.

После экскурсии и перед началом заседания председатель комитета Игорь Попов поблагодарил руководство университета за предоставленную возможность проведения заседания в стенах этого уважаемого учебного заведения и отметил высокий уровень организации мероприятия.

Целевики – не панацея

Повестка дня была насыщенной и охватывала широкий спектр актуальных проблем. Первым вопросом обсуждения стала подготовка специалистов со средним и высшим медицинским образованием. В условиях постоянного дефицита врачей и медперсонала обсуждение этого вопроса приобретало особую остроту.

Депутаты, представители министерств здравоохранения и образования, а также руководства университета обсуждали не только контрольные цифры приема абитуриентов, но и эффективность целевого обучения – системы, призванной обеспечить трудоустройство выпускников в медицинские учреждения Омской области.

Много говорилось о необходимости создания стимулирующих условий для молодых специалистов, предоставления жилья, компенсации затрат на переезд и других мерах социальной поддержки, способствующих привлечению и удержанию молодых кадров в региональной системе здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Маркелова, на фоне многих других регионов стимулирующие меры поддержки врачей, применяемые в Омской области, неконкурентоспособны. Во многих местах при более высоких зарплатах врачам и медперсоналу предоставляют, к примеру, льготы по ипотеке, высокие подъемные и прочие блага. Даже целевое обучение не является гарантией закрепления выпускников. Несмотря на то что по договору они обязаны отработать определенное количество времени, их могут «перекупить», заплатив штраф работодателю.

Если в первичном звене врачи еще задерживаются, поскольку сейчас для них созданы более благоприятные условия, то стационары испытывают жесткий кадровый голод. А еще из медицины вымывается такое понятие, как наставничество. Ведь молодому врачу очень важно первые лет пять минимум работать в связке с более опытными коллегами. Но часто их просто рядом не оказывается. Кроме всего прочего, врачей и медперсонал на региональном уровне из бюджетных учреждений переманивают частники. И это только усугубляет общую картину.

Ректор ОмГМУ Мария Ливзан привела графики трудоустройства выпускников омского меда. До 97 % из них работают по специальности, но вопрос в том, в каких регионах это происходит.

Обсуждение проходило в формате живого диалога, с представлением детальной статистики и аналитических данных, что позволило участникам получить полное представление о существующей ситуации и выявить основные проблемы.

Депутаты подвели итоги обсуждения, приняли представленную информацию к сведению, а также в своем решении сформулировали рекомендации региональному правительству, Министерству здравоохранения Омской области и органам местного самоуправления сельских районов.

Как эффективнее распоряжаться средствами ОМС?

Не менее важным пунктом повестки дня был анализ исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) за 2024 год. Это позволило оценить эффективность расходования средств, выделить направления, требующие оптимизации, и выявить возможные резервы для улучшения качества медицинского обслуживания населения. Подробный разбор финансовых показателей дал возможность депутатам сформировать более точное представление о финансовом состоянии системы здравоохранения Омской области и принять информированные решения по дальнейшему развитию отрасли.

Также был рассмотрен проект закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Детям – особое внимание

Еще одним объемным вопросом стало обсуждение доклада Уполномоченного по правам ребенка в Омской области с отчетом о деятельности за 2024 год. Данный доклад содержал подробный анализ ситуации с правами детей в регионе, освещал проблемы, с которыми сталкиваются дети и их семьи, а также предлагал конкретные рекомендации по их решению. Это позволило депутатам получить исчерпывающую информацию о состоянии дел в этой важной сфере и принять соответствующие меры для защиты прав и интересов несовершеннолетних жителей региона.

Парламентарии обсудили проект регионального закона «О внесении изменений в отдельные законы Омской области». Документ разработан в том числе в целях внесения изменений в закон «Об охране труда на территории Омской области» в части уточнения в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ одного из направлений согласованных действий участников системы обеспечения реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории региона (распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда) и положения.

На комитете также прозвучала информация о проектах федеральных законов и обращениях законодательных (представительных) органов субъектов РФ, и обращениях граждан, поступивших в комитет в апреле – мае 2025 года.