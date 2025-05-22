Штаб по капремонту вузов и научных организаций провел глава региона.

Новому министерству науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области глава региона Виталий Хоценко поручил помогать вузам в разработке проектно-сметной документации на ремонтные работы в рамках федеральных программ модернизации образовательной и научной инфраструктуры. Федеральное ведомство в июле-августе 2025 года планирует запустить конкурс по отбору высших учебных заведений и научных организаций для выделения средств на ремонт в 2026 году.

Эти и другие вопросы глава региона обсудил на заседании штаба по капремонту вузов, в его работе приняли участие все заинтересованные ведомства, а также представители учебных заведений. Они доложили о о промежуточных результатах работы в 2025 году. Так, в рамках основной программы капитального ремонта вузами заключены соглашения с Минобрнауки России и подготовлена проектно-сметная документация на все виды работ, запланированных в этом году.

На сегодняшний день все вузы уже заключили контракты с подрядчиками или находятся в процессе их заключения. В ряде образовательных учреждений, а это Омский технический университет, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, СибАДИ, Сибирский государственный университет физической культуры, педагогический университет, подрядчики уже приступили к строительно-монтажным работам.

– Виталий Хоценко поставил задачу руководителям вузов контролировать ход ремонтных работ, активно взаимодействовать с подрядчиками и Минобрнауки России, – сообщается в релизе пресс-службы губернатора и правительства Омской области.

Сейчас ведутся работы по подготовке к заявочной кампании на привлечение федерального финансирования для проведения работ в следующем году.