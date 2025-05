Вариант с локализацией производства на площадке ОЭЗ «Авангард» рассматривает известная компания из КНР, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке.

Компания Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd. была основана в 2013 году и является профессиональным производителем санитарно-гигиенических изделий. В ассортименте продукции компании, в частности, есть: подгузники для детей и взрослых; пеленки для детей, домашних животных и кормящих матерей; гигиенические прокладки; сухие и влажные салфетки; подгузники для домашних животных.

Благодаря высоким стандартам качества и технологическим возможностям компания может предоставлять высококачественную продукцию по конкурентоспособным ценам и удовлетворять различные особые требования клиентов. Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd. предоставляет услуги OEM и ODM клиентам из разных стран. Благодаря конкурентоспособным ценам, хорошему качеству и отличному сервису продукция компании в основном экспортируется в Азию, Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку, Европу и США. Изделия китайской компании, выпускаемые под по марками «OHLALA», «YOMMY JIMMY», «LEIKAN», «ENYOWL», «MAMRRIES»., известны и российским потребителям. Они, в частности, были представлены на выставке «Мир детства», проходившей в 2023 году в московском ЦВК «Экспоцентр».

Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd. уже подтвердила свое намерение участвовать и в выставке-форуме Made in China 2025, которая пройдет в Омске 16–17 июня. Особенность мероприятия состоит в том, что его участники приедут не просто для знакомства с российским рынком, который они уже достаточно изучили, а будут выяснять возможности локализации производства в Омском регионе. Омская область привлекает зарубежные компании своим развитым промышленным и научным потенциалом, хорошей транспортной доступностью. Производственные площадки могут быть развернуты на территории Особой экономической зоны «Авангард», и в этом случае производителям будут обеспечены льготные условия ведения бизнеса. Все это как нельзя лучше подходит и для Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd, а высокий спрос на санитарно-гигиенические изделия в регионах Сибири можно считать гарантированным.

Добавим, что участие в омском форуме уже подтвердили более двух десятков крупных компаний из КНР, работающих в высокотехнологичных секторах экономики.