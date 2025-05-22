Аудиторы Счетной палаты РФ обнаружили нарушения при строительстве водопровода «Крутая Горка – Чернолучье – Красноярка».

Счетная палата РФ обнаружила массовые нарушения при реализации инфраструктурных нацпроектов, проанализировав ситуацию в семи регионах. В отчете указана и Омская область. Были выявлены ошибки в составлении смет, завышение стоимости и несвоевременное выполнение обязательств подрядчиками, об этом сообщают «Известия».

Так, аудиторы выяснили, что в селах Красноярка, Крутая Горка и поселке Чернолучинский, в курортной зоне Омской области, при строительстве водопровода использовались средства специального казначейского кредита в размере 850 млн рублей. Подрядчикам местные власти перечислили авансы на сумму 473 млн, а по актам было выполнено работ всего на 3 млн рублей. Неиспользованный остаток средств составил 375 млн.

Сейчас ответственность регионов за недостижение плановых показателей при реализации инфраструктурных проектов не предусмотрена, но Счетная палата вышла с предложением нормативно закрепить ее. К примеру, регион могут ограничить в финансах, к тому же речь идет и об административной ответственности для должностных лиц, курирующих проекты. То есть предполагаются штрафы.

Напомним, что проблему со старым водопроводом «Крутая Горка – Чернолучье – Красноярка» решили было устранить в 2019 году после начала реализации федеральной программы «Чистая вода». К тому времени качество воды было признано не соответствующим сантребованиям, предусмотренным для курортной зоны с детскими оздоровительными лагерями. В 2023 году на объект выделили средства казначейского кредита. В 2024 году отрапортовали, что к долгожданному строительству водопровода приступили. В планах была прокладка 21 километра труб, установка модульной насосной станции и резервуаров для воды.