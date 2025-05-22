Все началось с выпрямителя волос.

В отдел полиции № 6 УМВД России по Омску обратился 32-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о краже товаров. Посылки пропадали из пункта выдачи заказов на улице 3-я Молодежная. Установленный ущерб составил 48 700 рублей.

Полицейскими установлено, что с середины февраля в пункте выдачи стажировалась 20-летняя девушка, однако спустя полтора месяца была уволена из-за многочисленных жалоб клиентов.

Предприниматель, просмотрев записи с камер наблюдения, выяснил, что сотрудница систематически присваивала неоплаченные заказы, предназначенные как для нее самой, так и для других покупателей маркетплейса. Среди похищенных товаров оказались одежда, обувь, украшения, постельные принадлежности и прочее имущество.

На допросе дознаватель выяснил, что в марте девушка впервые присвоила выпрямитель для волос, возвращенный клиентом. Не оформив возврат, она спрятала вещь в сумку и вынесла из пункта выдачи. Впоследствии она продолжала заказывать товары на свое имя и забирать их без оформления на пункте, а также присваивать возвраты других покупателей.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье 160, часть 1 УК РФ («Присвоение или растрата»). Омичке грозит до двух лет тюрьмы.