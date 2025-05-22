Средства для жертв пожаров и беженцев осели на личных счетах руководителя.

Кировский районный суд Омска вынес приговор бывшему председателю Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Алексея Козоченко. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием служебного положения).

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый перевел более 6,2 млн рублей, поступивших из Централизованной религиозной организации для помощи пострадавшим от пожаров жителям Омской области и беженцам, на свои личные банковские счета. Среди переводов значились также средства, оформленные под видом возврата задолженности по фиктивному договору займа.

После хищения денег руководитель добровольно покинул пост председателя регионального отделения «Российский Красный Крест». В рамках уголовного дела на его 28 банковских счетов наложен арест в целях возмещения ущерба.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, приговор предусматривает обязательный возврат свыше 6,2 млн рублей пострадавшей организации.

После оглашения приговора обвиняемый был взят под стражу в зале суда. Решение суда пока не вступило в законную силу.