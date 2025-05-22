Есть много нюансов, когда нотариус может отказаться совершать нотариальное действие.

В разных жизненных ситуациях мы обращаемся к нотариусу, который обязательно поможет. Но иногда нотариус может отказать в совершении нотариального действия.

«Почему?» – спросите вы. Или отсутствие какой-то бумаги – это проблема? Ведь ее фотография есть в телефоне!

Как рассказала нотариус города Омска Юлия Сердитова, нотариус не просто ставит печать на документе, он проводит серьезную и кропотливую работу, чтобы обеспечить законность и достоверность нотариального действия. При отсутствии подлинника документа нотариус в определенных случаях имеет возможности восстановить документы, необходимые для совершения нотариального действия.

Например, запросить в электронном порядке органы ЗАГС для удостоверения согласия супруга на распоряжение совместно нажитым имуществом или данные свидетельства о рождении, если, например, оформляется согласие родителя на выезд ребенка за границу.

Нотариус получает также и сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Например, о правах наследодателя и его пережившего супруга на объекты недвижимого имущества.

Или, например, если продавцы потеряли договор купли-продажи квартиры, но право собственности у них зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, нотариус сможет установить содержание такого договора.

В этом случае продавец может не обращаться в многофункциональный центр за восстановлением утраченного документа. Такие запросы – это стандартная составляющая работы нотариуса.

Нотариус обязательно совершит нотариальное действие, если не будет достаточных оснований для отказа. Например, нотариус откажет в удостоверении договора купли-продажи недвижимости между родителем (бабушкой/дедушкой) и несовершеннолетним сыном/дочерью (внучкой или внуком), потому что заключение такого договора прямо противоречит закону.

Юлия Сердитова уточнила, что не любой нотариус вправе выдать наследнику свидетельство о праве на наследство, а только тот, в производстве которого находится наследственное дело, и нотариальное действие подлежит совершению именно этим нотариусом.

Нотариус откажет, если с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, у которого нет необходимых полномочий. Например, доверенное лицо просит удостоверить доверенность в порядке передоверия, но такое полномочие у доверенного лица отсутствует.

Если сделка, совершаемая от имени организации, противоречит целям, указанным в ее уставе или положении, то такую сделку нотариус также не вправе удостоверять.

Документы, представленные для совершения нотариального действия, могут не соответствовать требованиям законодательства. Например, на документе отсутствуют необходимые печати, нет перевода документа, составленного на иностранном языке, или иностранный документ не прошел легализацию.

Кроме того, нотариус вправе отказать в совершении любого нотариального действия при наличии достаточных оснований полагать, что совершение такого нотариального действия может быть использовано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.