Металлические конструкции выносятся добровольно и принудительно.

В омских Нефтяниках продолжаются работы по сносу металлических гаражей. На этом месте, в районе улиц Энергетиков и Химиков, планируется обустроить пешеходную аллею.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграмм-канале, до конца лета подрядчик должен обустроить пешеходную дорожку из цветной плитки. Площадь нового объекта составит почти 5 000 кв. м.

– В настоящее время специалистами администрации Советского округа проводится работа по добровольному и принудительному выносу металлических гаражей в границах благоустраиваемой территории, – рассказал градоначальник.

Организация установит скамейки модели «Лонг», смонтирует освещение и систему видеокамер, а также озеленит территорию пешеходного пространства.

Из границ благоустраиваемой территориии уже было вынесено больше сотни гаражей. 4 из них демонтированы принудительно, а остальные убрали сами владельцы.

Ранее власти анонсировали масштабный снос, однако тогда речь шла о 30 гаражах и 513 метрах нелегальных ограждений, мешающих работам. Также на аллее планировали вырубить более 300 деревьев. Взамен вырубленным деревьям на алее обещали высадить около 140 серебристых тополей и липовых деревьев.