Омск-Информ
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·Общество

Также власти намерены вырубить более 300 деревьев.

Омская мэрия объявила о демонтаже гаражей в городке Нефтяников. Территория, расположенная между улицами Энергетиков и Химиков, подлежит комплексному улучшению городской среды.

В рамках предстоящего благоустройства участка планируется демонтировать примерно 30 незаконно установленных гаражей и снять 513 метров нелегальных ограждений, мешающих работам. Также на аллее намечена санитарная рубка более 300 деревьев. Вместо них планируется высадить около 140 серебристых тополей и липовых деревьев.

Кроме того, на аллее будет оборудована пешеходная дорожка из цветной плитки площадью около 5000 кв. м, установлены 16 длинных скамеек модели «Лонг», смонтированы фонари освещения и система видеокамер. Завершить все работы планируется до 1 августа.

·Общество

Также власти намерены вырубить более 300 деревьев.

Омская мэрия объявила о демонтаже гаражей в городке Нефтяников. Территория, расположенная между улицами Энергетиков и Химиков, подлежит комплексному улучшению городской среды.

В рамках предстоящего благоустройства участка планируется демонтировать примерно 30 незаконно установленных гаражей и снять 513 метров нелегальных ограждений, мешающих работам. Также на аллее намечена санитарная рубка более 300 деревьев. Вместо них планируется высадить около 140 серебристых тополей и липовых деревьев.

Кроме того, на аллее будет оборудована пешеходная дорожка из цветной плитки площадью около 5000 кв. м, установлены 16 длинных скамеек модели «Лонг», смонтированы фонари освещения и система видеокамер. Завершить все работы планируется до 1 августа.