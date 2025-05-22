Проект «Красный Путь» от тюменского застройщика уже анонсирован.

Тюменская компания Newton планирует построить жилой дом на месте знаменитого омского теннисного центра «Дирижабль» в Омске. Проект с рабочим названием «Красный Путь» опубликован на официальном сайте застройщика.

Пока не представлены планировки и визуализации будущего здания, а также не объявлены цены на квартиры. Известно лишь место строительства. Старт продаж обещают сообщить дополнительно. Отметим, что выбранный микрорайон со всех сторон окружен многоэтажками. Неподалеку расположен ЖК «Удачный» на улице Воховстроя. А прямо к территории бывшего центра примывает стройплощадка высотного дома, возводимого, судя по всему, с нарушениями сроков, ДСК-3.

Теннисный центр «Дирижабль», располагавшийся на пересечении улиц Красный Путь и 4-я Северная, прекратил работу и был демонтирован в конце апреля. Управляющий центром Алексей Шевченко объяснил, что купол сдули из-за неблагоприятного прогноза погоды и планировали временно приостановить работу на майские праздники. Однако, как сообщили «РБК Омск» в академии тенниса «Омская звезда», центр официально закрылся 1 мая и возобновлять деятельность не будет. Теперь у академии осталась единственная площадка – на улице Челюскинцев.

Помимо проекта на Красном Пути, Newton возводит в Омске жилой комплекс из двух 15-этажных секций на пересечении улиц Масленникова, Маршала Жукова и Пушкина. Стоимость квартир стартует от 10,3 миллиона рублей. Завершение строительства и ввод дома в эксплуатацию запланированы на третий квартал 2026 года.