Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Ранее она возглавляла департамент в этом же министерстве.

Заместителем главы регионального минстроя Александра Рашко назначена Наталья Симанович. В ее компетенции входят вопросы жилищного строительства, масштабные инвестиционные проекты и сфера градостроительства. 

Как рассказал чиновник в своем телеграмм-канале, Симанович имеет богатый опыт в сфере строительства и юриспруденции.

– У Натальи Викторовны богатый практический и управленческий опыт. Она грамотный юрист, ею уже многое сделано по совершенствованию нормативной базы минстроя, по повышению качества государственной поддержки граждан, – сообщил министр.

Ранее Симанович трудилась на должности руководителя департамента правовой и организационной работы министерства строительства Омской области.

Напомним, что в этом году министерство строительства было переименовано в министерство строительства и архитектуры. 

Олег Кипорук
·Политика

Ранее она возглавляла департамент в этом же министерстве.

Заместителем главы регионального минстроя Александра Рашко назначена Наталья Симанович. В ее компетенции входят вопросы жилищного строительства, масштабные инвестиционные проекты и сфера градостроительства. 

Как рассказал чиновник в своем телеграмм-канале, Симанович имеет богатый опыт в сфере строительства и юриспруденции.

– У Натальи Викторовны богатый практический и управленческий опыт. Она грамотный юрист, ею уже многое сделано по совершенствованию нормативной базы минстроя, по повышению качества государственной поддержки граждан, – сообщил министр.

Ранее Симанович трудилась на должности руководителя департамента правовой и организационной работы министерства строительства Омской области.

Напомним, что в этом году министерство строительства было переименовано в министерство строительства и архитектуры. 

Олег Кипорук